В Самарской области отменили три электрички

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Скоро в Самарской области начнут действовать изменения в работе железнодорожного транспорта. В регионе перестанут ходить три электрички, пишет 63.ру.

— С 1 ноября 2024 года в связи с окончанием летнего периода вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара — Жигулевское Море — Жигулевск. Так, поезд № 6302/6301 Пятилетка (отправка 5:48) — Жигулевское Море (прибытие 7:45) будет ходить ежедневно, — сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Также ежедневно с 1 ноября станут перевозить пассажиров еще две пригородных поезда: № 7375 Жигулевское Море (15:55) — Жигулевск (16:11) и № 7376 Жигулевск (17:04) — Жигулевское Море (17:18).

С этого же времени, по данным СППК, еще три электрички ходить не будут:

поезд № 6304/6303 Пятилетка (05:48) — Отвага (08:19);

поезд № 6378 Отвага (16:47) — Жигулевское Море (17:16);

поезд № 6377 Жигулевское Море (15:48) — Отвага (16:18).

В октябре в Самаре отменили еще три электрички. Они ходили до Курумоча.