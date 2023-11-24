В Самарской области опять временно отменили «Ласточку»

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В Самарской области из-за ремонта подвижного состава «Ласточки» будет произведена замена на рейсах другим составом — обычным электропоездом старого образца. Но не везде. На некоторых маршрутах останется «Ласточка». Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании (СППК).

Старый состав будет ходить 24, 27, 28, 29 ноября, 1 декабря по следующему графику:

Самара (отправление в 14:00) — Тольятти (прибытие в 15:55);

Тольятти (отправление в 16:57) — Самара (прибытие в 08:56);

Самара (отправление в 20:15) — Тольятти (прибытие в 22:12);

Тольятти (отправление в 11:00) — Самара (прибытие в 13:01).

А 25, 28, 29, 30 ноября, 2 декабря:

Тольятти (отправление в 06:32) — Самара (прибытие в 08:26).

Новый состав «Ласточки» 24, 27, 28, 29 ноября, 1 декабря останется курсировать по следующему графику:

Самара (отправление в 08:12) — Тольятти (прибытие 10:10);

Самара (отправление в 18:00) — Тольятти (прибытие в 19:56);

Тольятти (отправление в 20:16) — Самара (прибытие в 22:10).

А 25, 28, 29, 30 ноября, 2 декабря:

Самара (отправление в 08:12) — Тольятти (прибытие в 10:10);

Самара (отправление в 11:00) — Тольятти (прибытие в 13:01);

Самара (отправление в 14:00) — Тольятти (прибытие в 15:55);

Самара (отправление в 18:00) — Тольятти (прибытие в 19:56);

Тольятти (отправление в 16:57) — Самара (прибытие в 18:56);

Самара (отправление в 20:15) — Тольятти (прибытие в 22:12);

Тольятти (отправление в 20:16) — Самара (прибытие в 22:10).

В другое время будут приезжать поезда старого образца, пишет 63.ру.