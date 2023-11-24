В Самарской области опять временно отменили «Ласточку»

В Самарской области из-за ремонта подвижного состава «Ласточки» будет произведена замена на рейсах другим составом — обычным электропоездом старого образца. Но не везде. На некоторых маршрутах останется «Ласточка». Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании (СППК).
Старый состав будет ходить 24, 27, 28, 29 ноября, 1 декабря по следующему графику:
- Самара (отправление в 14:00) — Тольятти (прибытие в 15:55);
- Тольятти (отправление в 16:57) — Самара (прибытие в 08:56);
- Самара (отправление в 20:15) — Тольятти (прибытие в 22:12);
- Тольятти (отправление в 11:00) — Самара (прибытие в 13:01).
А 25, 28, 29, 30 ноября, 2 декабря:
- Тольятти (отправление в 06:32) — Самара (прибытие в 08:26).
Новый состав «Ласточки» 24, 27, 28, 29 ноября, 1 декабря останется курсировать по следующему графику:
- Самара (отправление в 08:12) — Тольятти (прибытие 10:10);
- Самара (отправление в 18:00) — Тольятти (прибытие в 19:56);
- Тольятти (отправление в 20:16) — Самара (прибытие в 22:10).
А 25, 28, 29, 30 ноября, 2 декабря:
- Самара (отправление в 08:12) — Тольятти (прибытие в 10:10);
- Самара (отправление в 11:00) — Тольятти (прибытие в 13:01);
- Самара (отправление в 14:00) — Тольятти (прибытие в 15:55);
- Самара (отправление в 18:00) — Тольятти (прибытие в 19:56);
- Тольятти (отправление в 16:57) — Самара (прибытие в 18:56);
- Самара (отправление в 20:15) — Тольятти (прибытие в 22:12);
- Тольятти (отправление в 20:16) — Самара (прибытие в 22:10).
В другое время будут приезжать поезда старого образца, пишет 63.ру.