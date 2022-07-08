В Самарской области ограничили продажу билетов до Ширяево

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В Самарской области изменили правила речной переправы в Ширяево. Продажу билетов ограничили до трех штук в одни руки.

— Поскольку маршрут Самара — Ширяево является социально значимым, он популярен у спекулянтов. Поэтому ограничение продаж нужно, чтобы не допустить социальной напряженности, — объяснили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Заявки на групповые перевозки пассажиров будут рассматривать в индивидуальном порядке, исходя из пассажировместимости судна. Для тех, кто зарабатывает на экскурсиях, предусмотрели возможность сдачи в аренду целого судна, пишет 63.ру.