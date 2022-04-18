В Самарской области на четыре дня отменят несколько электричек

В Самарской области отменят несколько пригородных поездов. Это связано с проведением ремонтных работ на перегоне Обшаровка — Мыльная. Изменения будут действовать 18, 19, 25 и 26 апреля 2022 года. Об этом сообщает Самарская ППК.
Так, 18, 19, 25 и 26 апреля 2022 года не будут ходить следующие электрички:
Во вторник, 19 апреля, отменят поезд № 6539 Мирная (отпр. 18.01) – Новокуйбышевская (приб. 18.53).
Изменения также ждут пригородные поезда, которые курсируют между станциями Сызрань-1 и Мирная. Им скорректируют график движения. Некоторым электричкам сократят маршрут следования, пишет Самара-КП.