В Самарской области на четыре дня отменят несколько электричек

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В Самарской области отменят несколько пригородных поездов. Это связано с проведением ремонтных работ на перегоне Обшаровка — Мыльная. Изменения будут действовать 18, 19, 25 и 26 апреля 2022 года. Об этом сообщает Самарская ППК.

Так, 18, 19, 25 и 26 апреля 2022 года не будут ходить следующие электрички:

№ 6004 Сызрань-1 (отпр. 08.40) – Самара (приб. 10.40);

№ 6003 Самара (отпр. 16.03) – Сызрань-1 (приб. 17.59);

№ 6012/6011 Жигулевское море (отпр. 08.40) – Самара (приб. 10.19);

№ 6014/6013 Самара (отпр. 20.53) – Жигулевское море (приб. 21.31);

№ 6330/6329 Водинская (отпр. 08.51) – Самара (приб. 09.47).

Во вторник, 19 апреля, отменят поезд № 6539 Мирная (отпр. 18.01) – Новокуйбышевская (приб. 18.53).

Изменения также ждут пригородные поезда, которые курсируют между станциями Сызрань-1 и Мирная. Им скорректируют график движения. Некоторым электричкам сократят маршрут следования, пишет Самара-КП.