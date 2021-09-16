Я нашел ошибку
Главные новости:
Сбер планирует предоставить ВЭБ.РФ стандарты ESG-информации для их возможного использования в отношении действующих и потенциальных клиентов ВЭБ.РФ.
Сбер и ВЭБ.РФ будут сотрудничать в сфере анализа ESG-рисков
Три человека находятся в реанимации.
16 детей госпитализировали из школы в Махачкале после распыления неизвестного вещества
Сначала тепло получат объекты социальной сферы, а с начала следующей недели начнут обогревать и жилые дома.
Сегодня в Самаре официально стартовал отопительный сезон 
Тольяттинский театр «Колесо» стал лауреатом II Межрегионального фестиваля имени А. Н. Толстого «Время театра»
Тольяттинский театр «Колесо» стал лауреатом II Межрегионального фестиваля имени А. Н. Толстого «Время театра»
В Октябрьском районе открыли дворовую территорию, благоустроенную по программе «Формирование комфортной городской среды»
В Октябрьском районе открыли дворовую территорию, благоустроенную по программе «Формирование комфортной городской среды»
В Кремле высказались об альянсе США, Великобритании и Австралии
В Самарской области капитально отремонтируют участок трассы "Урал" - Солнечная поляна - Ширяево
В Самарской области капитально отремонтируют участок трассы "Урал" - Солнечная поляна - Ширяево
Ограничение движения транспорта по участкам улиц Гаражной и Карбышева в Самаре продлено
Ограничение движения транспорта по участкам улиц Гаражной и Карбышева в Самаре продлено
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
0.13
EUR 86.07
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на День Амурского тигра!
В Самаре пройдет V Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
До торжественного открытия самарского Дворца спорта остался один день
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области капитально отремонтируют участок трассы "Урал" - Солнечная поляна - Ширяево

16 сентября 2021 13:44
108
В Самарской области капитально отремонтируют участок трассы "Урал" - Солнечная поляна - Ширяево

Планируется обновить отрезок дороги с 46 км + 750 м по 48 км 700 м, который расположен в Жигулевске.

При разработке проекта подрядчику нужно предусмотреть ремонт не только проезжей части, но и прилегающей территории. К примеру, необходимо обустроить уличное освещение и тротуары, установить пандусы и уложить тактильную плитку для маломобильных граждан.

Победителем электронного аукциона признали компанию "Сфера". Она выполнит все работы за 4,4 млн рублей. Срок - до 18 ноября 2021 года, пишет Сова.инфо.

Теги: дорожный ремонт ремонт автодорог

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Кроме приведения в порядок проезжей части, на улице Куйбышева идет благоустройство прилегающих территорий.
27 августа 2021, 14:58
На улице Куйбышева приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части
Кроме приведения в порядок проезжей части, на улице Куйбышева идет благоустройство прилегающих территорий. Благоустройство
896
Реконструкция Заводского шоссе в Самаре: Дмитрий Азаров провел выездное совещание
12 августа 2021, 13:42
Реконструкция Заводского шоссе в Самаре: Дмитрий Азаров провел выездное совещание
Как сообщил подрядчик, в настоящий момент проект, учитывающий вынос кабельных линий и сетей связи из зоны строительства дорожного полотна, готов и проходит... Благоустройство
1395
Дмитрий Азаров проинспектировал дорожный ремонт на участке автодороги Самара-Бугуруслан
28 июля 2021, 13:00
Дмитрий Азаров проинспектировал дорожный ремонт на участке автодороги Самара-Бугуруслан
Работы на участке стартовали в июле текущего года. Благоустройство
1362
В центре внимания
Началась пилотная эмиссия Карты жителя Самарской области банком Солидарность
16 сентября 2021  13:29
Началась пилотная эмиссия Карты жителя Самарской области банком Солидарность
128
В Самаре ограничено движение транспорта по улице Агибалова
16 сентября 2021  13:08
В Самаре ограничено движение транспорта по улице Агибалова
144
В Самарской области предприятиям АПК компенсируют затраты
16 сентября 2021  12:33
В Самарской области предприятиям АПК компенсируют затраты
129
Российские и зарубежные эксперты высоко оценили сбалансированную бюджетную политику Самарского региона
16 сентября 2021  11:40
Российские и зарубежные эксперты высоко оценили сбалансированную бюджетную политику Самарского региона
178
Дмитрий Азаров провел заседание Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами
16 сентября 2021  11:23
Дмитрий Азаров провел заседание Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами
145
Весь список