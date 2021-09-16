В Самарской области капитально отремонтируют участок трассы "Урал" - Солнечная поляна - Ширяево

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Планируется обновить отрезок дороги с 46 км + 750 м по 48 км 700 м, который расположен в Жигулевске.

При разработке проекта подрядчику нужно предусмотреть ремонт не только проезжей части, но и прилегающей территории. К примеру, необходимо обустроить уличное освещение и тротуары, установить пандусы и уложить тактильную плитку для маломобильных граждан.



Победителем электронного аукциона признали компанию "Сфера". Она выполнит все работы за 4,4 млн рублей. Срок - до 18 ноября 2021 года, пишет Сова.инфо.