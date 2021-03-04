В Самарской области 6 марта перекроют участок трассы М5

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В субботу, 6 марта, на трассе М5 "Урал" в Самарской области перекроют движение транспорта. Проезд ограничат на участке дороги Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (980 + 100 – 980 + 300 км). Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

Ограничения связаны с монтажом П-образной опоры. Они будут действовать с 9:00 до 10:00 в обратном направлении и с 13:00 до 14:00 в прямом.



Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки, пишет Сова.инфо.