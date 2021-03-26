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​​​​​​​В Самаре значительно уменьшилось число очагов аварийности на дорогах местного значения

26 марта 2021 09:44
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​​​​​​​В Самаре значительно уменьшилось число очагов аварийности на дорогах местного значения

В Самаре улучшилась ситуация, связанная с детским дорожно-транспортным травматизмом, а также значительно уменьшилось число очагов аварийности на дорогах местного значения. В прошлом году было 37, в этом – 21. В таких локациях поручено провести необходимые работы, не затягивая их до конца дорожно-строительного сезона.  Механизмы выполнения этих и других актуальных задач для обеспечения безопасности дорожного движения проработали на заседании профильной комиссии городского округа Самара, сообщает горадминистрация. 

Так, помимо скорого старта ремонта дорожных объектов, весной предстоит начать нанесение новой разметки.

«Вся новая разметка, не гарантийная, должна появиться до 1 июля. А к 20 августа ее обновят у общеобразовательных учреждений. Планируется комиссионный обход. Гарантийной же разметкой займутся в июле и августе. Другие средства организации движения – например, светофоры, барьерные ограждения нужно установить уже к 1 августа», - сообщил Первый заместитель Главы г. о. Самара Владимир Василенко. 

Кроме того, для повышения безопасности необходимо продолжить укомплектовывать общественный транспорт системами видеонаблюдения. 183 единицы подвижного состава МП «Трамвайно-троллейбусное управление» уже имеют камеры, установленные не только в водительских кабинах, но и в пассажирских салонах. 22 троллейбуса, которые будут поставлены в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», согласно техническому заданию, доставят в Самару уже с видеооборудованием.  В дальнейшей перспективе с камерами должны быть все 660 единиц транспорта «ТТУ».  

«Установка сертифицированного оборудования только в одном трамвае или троллейбусе обходится минимум в 90 тысяч рублей. На весь оставшийся парк в общей сложности уйдет порядка 38,5 миллионов рублей. Поэтому работа в этом направлении будет выполняться постепенно. В условиях снижения пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса доходы предприятия, соответственно, уменьшились. Однако, мы будем изыскивать собственные средства, чтобы  в первую очередь оснастить электротранспорт, который следует по крупнейшим магистралям: по Ново-Садовой – трамваи и по Московскому шоссе – троллейбусы. Вместе с тем, учтем и другие наиболее востребованные и длинные городские маршруты», - пояснил директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

Кроме того, участники заседания комиссии озаботились тем, чтобы сохранить  тенденцию снижения детского травматизма на дорогах города. Понимая, что отчасти это было обусловлено пандемией и самоизоляцией, теперь примут максимум мер во взаимодействии с ГИБДД У МВД России по г. Самара. В частности, в ближайшее время о необходимости диалога с детьми на тему безопасности на дорогах родители будут поставлены в известность посредством Интернет-ресурсов, мобильной связи.  Сотрудники ГИБДД проведут со школьниками профилактические мероприятия. 


 

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