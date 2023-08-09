В Самаре запустился Drivee

81

В Самаре запустился новый сервис для заказа городских поездок — Drivee. Принцип его работы очень простой: обо всех деталях поездки пользователи договариваются напрямую, что позволяет ездить на взаимовыгодных условиях.

В приложении Drivee пассажир указывает желаемую стоимость поездки и получает предложения от водителей, которые могут согласиться с ценой пассажира или предложить свою. Если предложений несколько, то пассажир выбирает водителя по рейтингу, автомобилю, времени подачи и предложенной стоимости поездки.

Drivee — единое приложение для пассажиров и водителей. Последние могут присоединиться к сервису после быстрой, но тщательной проверки документов. Плата за сервис сравнительно невысокая, что позволяет водителям принимать разные, но выгодные для себя заказы, а пассажирам ездить по справедливым ценам. Водители могут сами формировать свое расписание, брать поездки по удобному маршруту, который они видят перед тем, как принять заказ.

Одним из приоритетов компании является безопасность, и для её обеспечения сервис проверяет документы, формирует историю и внутренний рейтинг каждого водителя. Для пассажиров в приложении есть специальная кнопка для быстрого вызова полиции или связи с поддержкой сервиса, а также возможность поделиться с родными или друзьями геометкой автомобиля и данными водителя, благодаря которой можно в режиме реального времени видеть движение машины на карте города. Геометку можно отправить через мессенджеры, социальные сети, электронную почту или SMS.

Помимо возможности заказа городских поездок, сервисом предусмотрена функциональная возможность заказа междугородних поездок. Для этого достаточно указать город отправления и город прибытия, место и время, и предложить цену. Также в Drivee доступна курьерская доставка, можно отправлять посылки до 20 кг и отслеживать курьера в режиме реального времени.