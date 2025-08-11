В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика

93

В Самаре сменили перевозчика на одном из проблемных маршрутов. Речь идет о № 480, который ходит от железнодорожного вокзала до микрорайона Кошелев Парк. А перед рокировкой перевозчика оштрафовали, пишет 63.ру.

«Организация — ООО „Автомикс“ — не соблюдала расписание движения автобусов. Зафиксировано, что в один из дней на маршрут вышло 14 машин вместо предусмотренных 52. Кроме того, перевозчик допускал нарушения при проведении предрейсового контроля технического состояния автотранспорта, медосмотра водителей, нарушения режима труда и отдыха водителей. Виновные лица оштрафованы на общую сумму 149 000 рублей, — сообщили в областной прокуратуре.

Сейчас Минтранс провел аукцион и выбрал нового перевозчика на маршрут — ООО «Ирбис».

В мае 2025 года из-за маршрута № 480 чуть не уволили министра транспорта Самарской области. Губернатору области поступало множество жалоб от пассажиров на малое количество рейсов, тесные переполненные маршрутки, взвинченные цены.

Для решения проблемы, чиновники предложили сократить маршрут на 10 км. Таким образом, автобусы ходили бы от вокзала до Юнгородка. Такое решение якобы могло бы сократить время ожидания автобусов. Предложение встретили неоднозначно. Тем не менее через пару дней чиновники Минтранса объявили, что автобус начнет ходить по новому маршруту с 16 мая. Но в последний момент от этой затеи отказались.