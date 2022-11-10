В Самаре выпустят именные транспортные карты для студентов

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В Самаре собираются изменить систему транспортных карт. Проект постановления об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Судя по документу, планируется ввести новый формат электронной карты для оплаты проезда.

— В 2021 году в послании губернатора Самарской области дано поручение по использованию электронной карты «Карта жителя Самарской области» в качестве электронного пропуска в высшие учебные заведения. Для студентов первого курса, обучающихся по очной форме в ПГУТИ и колледже связи, реализовано комплексное решение по выдаче карт с льготным транспортным приложением, — следует из проекта постановления мэрии.

На обратной стороне карты будут Ф. И. О. и фото владельца. Это позволит идентифицировать студента. То есть необходимость предъявлять студенческий билет кондуктору во время поездки отпадет. Данные для нанесения на карты учебные заведения предоставят самостоятельно.

Самарским студентам регулярно предоставляют всё новые льготы. Например, в свете последних событий учащиеся получили отсрочки от мобилизации, пишет 63.ру.