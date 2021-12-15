В Самаре вводятся временные ограничения движения транспорта по ул. Братьев Коростелевых

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по подключению к централизованной системе водоотведения (дождевая канализация) временно ограничивается движение транспорта с 00:30 17 декабря 2021 года до 06:00 20 декабря 2021 года по ул. Братьев Коростелевых на пересечении с улицей Льва Толстого.

Подробно со схемами ограничения движения личного и общественного транспорта в зоне проведения ремонта можно ознакомиться в приложениях.

Просим горожан с пониманием отнестись к необходимости проведения работ и планировать свои маршруты следования заблаговременно.