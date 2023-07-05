В Самаре временно перекроют несколько улиц

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В субботу, 8 июля, с 7:00 до 18:30 в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет временно ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до улицы Демократической;

- по Проезду № 2;

- по улице Второй Стадионной от Проезда № 2 до въезда в медицинский центр «Мать и дитя»;

- по улице Дальней от улицы Арена 2018 до Первой Аллеи;

- по Проезду № 8 от улицы Арена 2018 до Проезда № 10.

Также на вышеуказанных участках улиц с 18:00 7 июля до 18:30 8 июля будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, временно – с 07:00 до 18:30 8 июля – будет отменено движение автобусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 83 «Улица Ташкентская – Жилой комплекс «Лесная поляна».

