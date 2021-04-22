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В Самаре временно перекрывают улицу Ново-Вокзальную

22 апреля 2021 11:05
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В Самаре временно перекрывают улицу Ново-Вокзальную

Мэрия Самары сообщила о перекрытии автомобильного движения на Ново-Вокзальной. Речь идет об участке от Московского шоссе (Ново-Вокзальная, 247) в направлении улицы Ново-Садовой. Здесь будут ремонтировать теплотрассу.

Ограничения будут действовать с 08:00 22 апреля 2021 года до 23:00 25 апреля 2021 года.

Автобусы пустят в объезд, пишет 63.ру.

— Маршруты 272, 295 в направлении Ново-Садовой будут следовать по Ново-Вокзальной — Фадеева — XXII Партсъезда — Московскому шоссе — Жигулевской — Силовой и далее по своим маршрутам. Маршруты № 96, 205, 272, 295 в направлении Фадеева будут следовать по Московскому шоссе с разворотом на пересечении с Жигулевской (на светофоре в районе БКК) и далее по Московскому шоссе и Ново-Вокзальной, — пояснили представители мэрии города.

Теги: В центре внимания перекрытие улиц транспорт

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