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На участке между улицей Г.С. Аксакова и проспектом Карла Маркса.
На время прокладки ливневой канализации будет ограничено движение транспорта по улице Новожелябовской в Самаре
В связи с монтажом водоводов.
Временно ограничат движение транспорта по улице Новоурицкой в Самаре
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В Самаре временно ограничат движение по улице Новожелябовской

29 апреля 2023 10:17
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В Самаре временно ограничат движение по улице Новожелябовской

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством строительных работ по прокладке ливневой канализации от строящихся домов на территории городского округа Самара с 05:00 2 мая 2023 года до 23:59 19 мая 2023 года будет ограничено движение транспорта по улице Новожелябовской на участке между улицей Г.С. Аксакова и проспектом Карла Маркса. 

С временной схемой организации дорожного движения в указанный период можно ознакомиться в приложении. 

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.

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Теги: В центре внимания Городской транспорт

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