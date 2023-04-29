В Самаре временно ограничат движение по улице Новожелябовской

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством строительных работ по прокладке ливневой канализации от строящихся домов на территории городского округа Самара с 05:00 2 мая 2023 года до 23:59 19 мая 2023 года будет ограничено движение транспорта по улице Новожелябовской на участке между улицей Г.С. Аксакова и проспектом Карла Маркса.

С временной схемой организации дорожного движения в указанный период можно ознакомиться в приложении.

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.