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В Самаре временно меняется маршрут трамваев № 3, 4, 11 и 23

19 августа 2021 11:30
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В связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы по улице Промышленности

С 20 августа по 23августа будет закрыто движение трамваев по ул. Промышленности, ул. Аэродромной на участке от ул. Гагарина до ул. Авроры в оба направления в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы по улице Промышленности, сообщает пресс-служба ТТУ Самара.

На время закрытия движение трамваев будет организовано следующим образом: 4, 23 маршруты - ул. Авроры - Ж/д вокзал - пр. Ленина - Постников овраг - Дом печати - ул. 22 Партсъезда - ул. Физкультурная, 3 маршрут - ул. Чапаевская - ул. Авроры - ул. Чапаевская,

11 маршрут - Стадион Солидарность Арена - Юнгородок.

Теги: ремонт теплотрасс трамваи

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