В Самаре восстановлено движение трамваев по Ставропольской и Советской

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Сегодня, в среду 24 февраля, в Самаре затопило улицу на территории Кировского района из-за утечки на водоводе. В связи с этим утром было закрыто движение трамваев на участках ул. Советская - ул. Нагорная, ул. Ставропольская - ул. Волочаевская в обоих направлениях. Транспорт следовал по измененному маршруту.

В настоящее время, как сообщили в департаменте транспорта, ограничения отменены, трамваи ходят как обычно.

Холодной воды нет в домах по адресам ул. Нагорная, 136а, ул. Кромская, 4. "РКС-Самара" подвезли бойлер с бесплатной водой для жителей на пересечение Нагорной и Кромской, пишет Самру.ру.