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В Самаре восстановили движение автобусов №24 по прежнему маршруту

27 сентября 2021 11:29
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В Самаре восстановили движение автобусов №24 по прежнему маршруту

В Самаре восстановили движение автобусов №24 по привычному маршруту. Об этом сообщает компания-перевозчик «СамараАвтоГаз».

Как сообщил перевозчик, ограничение, действовавшее с 10 августа, наконец-то отменили.

Напомним, из-за ремонтных работ на перекрестке Молодогвардеейской и Полевой автобус изменил свой маршрут. 24-е ехали по ул.Галактионовская, ул.Маяковского далее по маршруту.

Начиная с субботы, 25 сентября, автобусы 24-го маршрута едут по своей привычной схеме по ул.Молодогвардейская, пишет Самара-КП.

 

Теги: городской транспорт

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