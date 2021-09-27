В Самаре восстановили движение автобусов №24 по прежнему маршруту

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В Самаре восстановили движение автобусов №24 по привычному маршруту. Об этом сообщает компания-перевозчик «СамараАвтоГаз».

Как сообщил перевозчик, ограничение, действовавшее с 10 августа, наконец-то отменили.

Напомним, из-за ремонтных работ на перекрестке Молодогвардеейской и Полевой автобус изменил свой маршрут. 24-е ехали по ул.Галактионовская, ул.Маяковского далее по маршруту.

Начиная с субботы, 25 сентября, автобусы 24-го маршрута едут по своей привычной схеме по ул.Молодогвардейская, пишет Самара-КП.