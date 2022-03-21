В Самаре утвердили себестоимость проезда на метро

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Мэрия Самары утвердила изменения в тарифах на перевозки пассажиров и багажа на электротранспорте. Речь идет о метро.

— Увеличить расчетный тариф поездки в метро с 80 рублей 16 копеек на 83 рубля 31 копейку. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, — говорится в постановлении, подписанном главой города Еленой Лапушкиной.

Повышение было ожидаемым. Проект документа чиновники представили больше месяца назад. Расчетный тариф, по сути, представляет собой себестоимость поездки в метро. При этом билет для пассажиров стоит 35 рублей при расчете наличными. Разницу покрывают за счет перечисления перевозчику — МП «Самарский метрополитен» — субсидий из регионального бюджета.

Сейчас в самарской подземке функционирует 10 станций. Не все эксперты считают, что метро пользуется большой популярностью среди горожан. В частности, такого мнения придерживается урбанист, политик и общественный деятель Вадим Алексеев.

Рентабельность самарского метро власти рассчитывают повысить за счет строительства новой станции, пишет 63.ру.