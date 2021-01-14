В Самаре установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»

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Министерство транспорта и автомобильных дорог информирует: в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также для круглогодичного выполнения работ по содержанию Московского шоссе

в нормативном состоянии на проезде ул. Маломосковская, участке

от ул. Лукачева до пр. Масленникова, будут установлены дорожные знаки

3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор»

с табличкой 8.55 «Время действия с 22.00 до 6.00».

Знаки будут установлены с 21 января 2021 года.

Будьте внимательны!