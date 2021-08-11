В Самаре улицу Полевую перекрыли на неделю

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Во вторник, 10 августа, в центре Самары ограничили движение транспорта. Перекрыли участок улицы Полевой от Молодогвардейской до Галактионовской, включая перекресток Полевой — Молодогвардейской и пешеходный переход. Об этом сообщили в городской администрации.

— Там проводят работы по техническому перевооружению теплотрассы. Завершить их планируется до 06:00 17 августа, — уточнили чиновники.

По их словам, внимательность при планировании маршрута нужно проявить не только автомобилистам, но и пассажирам общественного транспорта. Автобусы № 24 и 92 пустят в объезд перекрытого участка. В сторону центра города они будут ехать по Полевой, потом поворачивать на Галактионовскую и следовать до Маяковского. Уже по этой улице автобусы будут доезжать до Молодогвардейской и далее продолжать движение по привычным маршрутам, пишет 63.ру.

В конце месяца планируют ограничить движение на улице Авроры. Это связано с ремонтом теплотрассы на пересечении с Гаражной. Работы планируют начать после 20 августа. Не исключено, что на время обновления специалистам предстоит разобрать трамвайные пути.