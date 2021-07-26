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В Самаре трамваи по улице Красноармейской пока не пошли

26 июля 2021 12:27
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В Самаре трамваи по улице Красноармейской пока не пошли

В Самаре все еще не восстановили движение трамваев по улице Красноармейской. Срок ограничения продлили еще на один день. Об этом в твиттере сообщили представители трамвайно-троллейбусного управления.

Напомним, проезд по улице Красноармейской закрыли на участке от Арцыбушевской до Урицкого в пятницу, 23 июля. Все из-за ремонта теплосетей. Трамваи нескольких маршрутов направили в объезд. Восстановить движение электротранспорта должны были в 5:00 понедельника, 26 июля, однако этого так и не произошло.

В ТТУ объяснили, что работы по перекладке труб еще не завершены. Трамваи планируют вернуть на прежние маршруты во вторник, 27 июля. Ориентировочный срок – с 5:00, пишет Сова.инфо.

Теги: городской транспорт ограничение движения трамваи

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