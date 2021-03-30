В Самаре стартовал ремонт Московского шоссе, который займет два года

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В Самаре начался ремонт Московского шоссе, который завершится только осенью 2022 года.

Соответствующий контракт власти Самарской области заключили с известной в регионе компанией "Самаратрансстрой". Подрядчик приведет оживленную дорогу в порядок за 459,6 млн рублей. В работу возьмут участок протяженностью 7,815 км. Там отремонтируют проезжую часть, тротуары и ливневку, шоссе усилят на перекрестках и т.д.

Отметим, это только первый этап работ, в будущем же Московское шоссе хотят отремонтировать на всем протяжении.

Как рассказали в "Самаратрансстрой", работы уже начались. К примеру, в районе остановки "Клиники Медуниверситета" установлен фундамент под опору освещения.

Напомним, также данный подрядчик строит в Самаре такие значимые объекты, как новый мост через реку Сок, второй этап Фрунзенского мостового перехода и двухуровневую развязку на ул. Ново-Садовой, пишет Самру.ру.

Фото: Pixabay.com