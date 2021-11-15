В Самаре состоится демонстрация новейшего двухэтажного подвижного состава

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16 ноября на ЖД-вокзале Самара для СМИ состоится демонстрация новейшего двухэтажного подвижного состава, который будет курсировать по маршруту Оренбург - Самара – Москва с 3 декабря 2021 года.

Двухэтажные вагоны принципиально новой модели в них предусмотрено специализированное детское купе, выполненное в ярком дизайне. Каждый вагон оснащен душевой кабиной, а купе оборудовано панелью для регулирования температур. Путешественники могут воспользоваться индивидуальным сейфом. В интерьерах вагонов учтены современные требования к безопасности и комфорту. Из нововведений можно отметить увеличенное пространство на верхней полке второго этажа и более плавный ход.

Новые двухэтажные вагоны изготовлены на Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ, входит в состав ТМХ).

Впервые в истории отечественного вагоностроения на двухэтажном пассажирском вагоне локомотивной тяги применена тележка с пневмоподвешиванием, обеспечивающая поезду более плавный ход. Новые двухэтажные вагоны имеют измененный габарит кузова, благодаря которому созданы более комфортные условия для пассажиров верхних полок второго этажа: расстояние до потолка увеличилось более чем на 20 см, выше стал проход по коридору второго этажа.

В вагонах есть все для комфортного путешествия по железной дороге на дальние расстояния. В купе расположены удобные диваны, есть индивидуальные сейфы для личных вещей, предусмотрена возможность регулирования температуры, помимо розеток и USB-разъемов устройства для подзарядки гаджетов встроены в откидные столики. Вагоны оснащены душевыми комнатами, имеется багажное отделение.

Количество мест в купейном вагоне 64

В штабном купейном вагоне 46