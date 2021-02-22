В Самаре собираются сократить количество автобусных остановок на ул. Ново-Садовой

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Улицу Ново-Садовую в Самаре будут перекрывать в 2 этапа.

В Самаре на улице Ново-Садовой планируют изменить количество остановочных пунктов. Это связано с началом строительства двухуровневой развязки на центральной магистрали города.

Помимо этого сообщается, что схема движения транспорта скорректируется из-за проведения дорожных работ. Сокращение количества остановок планируется летом. В частности, речь идет о пунктах, которые расположены между остановками "Гастелло" и "Детская больница".

При движении по направлению в город транспорт сможет останавливаться на пересечении Ново_Садовой с улицей XXII Партсъезда. Далее останавливаться транспорт будет только около "Современника". Впрочем, окончательного решения еще не приняли.

Ранее стало известно, что улицу Ново-Садовую в Самаре будут перекрывать в 2 этапа. После 1-15 июня этого года планируется перекрыть 3 полосы по направлению из города, пишет ПроГородСамара.