В Самаре собираются сделать парковки для легковых такси.

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В мэрии подготовили проект постановления о порядке организации таких площадок.

— Парковочные места создаются для организации безопасности дорожного движения и упорядочивания мест дислокации легковых такси при ожидании пассажиров, регулирования процесса посадки и высадки, погрузки их багажа, — объяснили в мэрии.

Судя по документу, делать парковки для такси будут в местах повышенного спроса. Отвечать за это будут департаменты транспорта и городского хозяйства, пишет 63.ру.

— Парковочные места легковых такси будут размещать в парковочных карманах. Они будут обозначены дорожным знаком: 5.18 «Место стоянки легковых такси» и горизонтальной дорожной разметкой 1.17.1 «Места остановок маршрутных транспортных средств и стоянок транспортных средств, используемых в качестве легковых такси», — указано в проекте постановления.

Высадку и посадку пассажиров, выгрузку и погрузку багажа таксисты должны производить в порядке общей очереди. При этом они обязаны ставить машины на таких парковках «в строго определенных местах в соответствии со знаком дорожного движения и дорожной разметкой», поддерживать санитарное состояние стоянок.

Но есть и целый список табу для водителей такси. Будет запрещено:

блокировать подъезд (выезд) машин на парковочное место;

создавать препятствия и ограничения для пользования стоянкой;

создавать помехи для движения и стоянки других видов транспорта;

нарушать общественный порядок;

загрязнять территорию.

При этом перевозчики смогут оснастить парковочные места информационными указателями, улучшить оборудование. Но за свой счет.

Работать парковки будут круглосуточно и бесплатно. Будут ли наказывать водителей такси, которые будут ставить машины не там, а на других местах, непонятно.

А вот обычных автомобилистов, которые займут место, судя по всему, будут наказывать рублем. За нарушение требований дорожного знака 5.18 «Место стоянки легковых такси» предусмотрен штраф в 1000 рублей.

Сейчас документ проходит согласование. Власти собирают замечания и предложения до 14 декабря по электронной почте.