В Самаре сегодня состоится открытие эстакады на Ново-Садовой

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В пятницу, 14 октября, в Самаре состоится долгожданное событие: открытие рабочего движения на эстакаде по Ново-Садовой.

Открытие рабочего движения на эстакаде состоится раньше срока. Такую возможность ранее анонсировали областные власти. Это связано с тем, что строительство идет быстрее запланированного графика.

По проекту все работы на путепроводе должны закончить в третьем квартале 2023 года. Однако подрядчик сообщил о готовности открыть рабочее движение по путепроводу в 2022 году, пишет 63.ру.

Развязку на Ново-Садовой строят с февраля 2021 года. Работы на объекте ведет компания «СамараТрансСтрой» (СТС). Эта же контора займется благоустройством территории вокруг развязки еще за 376 миллионов. На эстакаде полностью уложили асфальт и установили освещение, нанесли дорожную разметку.