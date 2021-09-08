В Самаре с 8 по 11 сентября закрыли движение по Первомайской

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Ограничения начали действовать сегодня, 8 сентября, в 5:00.

Временно нельзя проехать от дома № 24 до № 27 по улице Первомайской. Знак "Движение запрещено" на этом участке провисит недолго. Уже 11 сентября в 06:00 движение обещают восстановить. О возможных неудобствах горожан предупреждают заранее.



Напомним, что сейчас во всем регионе идёт активная подготовка к предстоящему отопительному сезону. В этом году масштабы по замене и ремонту теплосетей колоссальные. А губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил подготовить все к отопительному сезону раньше привычного, пишет Сова.инфо.