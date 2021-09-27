В Самаре с 27 сентября изменилось расписание речных пассажирских теплоходов

116

С понедельника, 27 сентября "Самарское речное пассажирское предприятие" ввело новое расписание движения речных теплоходов на двух направлениях из Самары - в Зольное и Гаврилову поляну. На каждой линии теперь совершается лишь по одному рейсу в день в каждую сторону.

Отправление из Самары в Гаврилову поляну - в 7:45, прибытие - в 9:50. Промежуточные остановки: Поляна Фрунзе (8:45-8:50), Подгоры (9:30-9:35). Отправление от Гавриловой поляны в Самару - в 17:00, прибытие - в 18:40. Промежуточные остановки: Подгоры (17:15-17:20), Поляна Фрунзе (17:50-17:55).

Отправление из Самары в Зольное - в 8:30, прибытие - в 12:15. Промежуточные остановки: Поляна Фрунзе (9:30), Ширяево (11:05), Богатырь (11:25), Солнечная поляна (11:45). Отправление из Зольного в Самару - в 15:00, прибытие - в 18:10. Промежуточные остановки: Солнечная поляна (15:30), Богатырь (15:50), Ширяево (16:10), Поляна Фрунзе (17:25), пишет Самру.ру.