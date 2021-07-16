В Самаре с 22 июля ограничат движение по улице Авроры

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области водитель перевернул машину в кювет, трое пострадавших
В Самарской области водитель перевернул машину в кювет, трое пострадавших
«ОДК-Кузнецов» будет производить детали новых двигателей
«ОДК-Кузнецов» будет производить детали новых двигателей
Беспечность по отношению к персональным данным может дорого обойтись неосторожным «антипрививочникам»
Беспечность по отношению к персональным данным может дорого обойтись неосторожным «антипрививочникам»
Жители Самарской области среди самых активных участников конкурса рисунков о фронтовых собаках
Жители Самарской области среди самых активных участников конкурса рисунков о фронтовых собаках
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
В России четвертый день подряд выявлен максимум смертей от COVID-19
В России четвертый день подряд выявлен максимум смертей от COVID-19
В Самарской области стартуют масштабные рейды ГИБДД
В Самарской области стартуют масштабные рейды ГИБДД
В Самаре водитель сбил женщину с ребенком
В Самаре водитель сбил женщину с ребенком
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.22
0.1
EUR 87.83
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Россияне назвали главные достопримечательности страны
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

В Самаре с 22 июля ограничат движение по улице Авроры

16 июля 2021 11:29
153
В Самаре с 22 июля ограничат движение по улице Авроры

В Самаре ограничат движение транспорта по улице Авроры. Речь идет об участке в районе пересечения с улицей Гаражная.

Проехать здесь будет нельзя в течение пяти дней. А именно – с 22 по 26 июля.

«Просим заблаговременно прокладывать маршрут следования!» - обратились к водителям сотрудники ГИБДД 63 региона.

Причина неудобств – работы по модернизации теплотрассы. Более того, в выходные, 24 и 25 июля, ограничение движения ожидается еще на двух участках:

Пересечение улиц Агибалова и Красноармейской,

Два перехода в районе улицы Клинической,пишет ГТРК Самара.

Теги: В центре внимания городской транспорт ограничение движения

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На самарские маршруты будет выходить меньше автобусов
13 июля 2021, 12:57
На самарские маршруты будет выходить меньше автобусов
Соответствующий проект постановления администрации Самары уже подготовлен. Транспорт
1143
В Самаре обсудили ситуацию с предстоящими ограничениями движения в связи с модернизацией теплотрасс
04 июня 2021, 11:24
В Самаре обсудили ситуацию с предстоящими ограничениями движения в связи с модернизацией теплотрасс
Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки. Благоустройство
1784
Из-за Первенства Самары по велоспорту временно ограничат движение
01 июня 2021, 10:37
Из-за Первенства Самары по велоспорту временно ограничат движение
     Подробнее со схемами ограничения движения и движения городского пассажирского транспорта можно ознакомиться в приложениях. Транспорт
765
В центре внимания
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
16 июля 2021  13:40
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
27
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
16 июля 2021  11:56
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
204
Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов
16 июля 2021  11:33
Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов "Единой России" на выборы в Самарскую губернскую думу
169
В Самаре с 22 июля ограничат движение по улице Авроры
16 июля 2021  11:29
В Самаре с 22 июля ограничат движение по улице Авроры
145
В Самарской области с 16 июля вводится обязательная вакцинация по коронавирусу для определённого круга лиц
16 июля 2021  11:18
В Самарской области с 16 июля вводится обязательная вакцинация по коронавирусу для определённого круга лиц
244
Весь список