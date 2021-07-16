В Самаре с 22 июля ограничат движение по улице Авроры

В Самаре ограничат движение транспорта по улице Авроры. Речь идет об участке в районе пересечения с улицей Гаражная.
Проехать здесь будет нельзя в течение пяти дней. А именно – с 22 по 26 июля.
«Просим заблаговременно прокладывать маршрут следования!» - обратились к водителям сотрудники ГИБДД 63 региона.
Причина неудобств – работы по модернизации теплотрассы. Более того, в выходные, 24 и 25 июля, ограничение движения ожидается еще на двух участках:
Пересечение улиц Агибалова и Красноармейской,
Два перехода в районе улицы Клинической,пишет ГТРК Самара.