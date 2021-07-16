В Самаре с 22 июля ограничат движение по улице Авроры

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В Самаре ограничат движение транспорта по улице Авроры. Речь идет об участке в районе пересечения с улицей Гаражная.

Проехать здесь будет нельзя в течение пяти дней. А именно – с 22 по 26 июля.

«Просим заблаговременно прокладывать маршрут следования!» - обратились к водителям сотрудники ГИБДД 63 региона.

Причина неудобств – работы по модернизации теплотрассы. Более того, в выходные, 24 и 25 июля, ограничение движения ожидается еще на двух участках:

Пересечение улиц Агибалова и Красноармейской,

Два перехода в районе улицы Клинической,пишет ГТРК Самара.