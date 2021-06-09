В Самаре с 11 июня перекроют движение на пр. Кирова для трамваев и троллейбусов

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С 11 по 17 июня движение этого транспорта будет невозможным.

На этом участке будут ремонтировать трубопровод. Для ремонтных работ потребуется разобрать рельсы. Также учитывая масштаб работы, то и для других видов транспорта будет затруднительно проехать по проспекту. Начнут ограничение с 12 часов ночи 11 числа. По другому маршруту пустят трамваи под номерами 8 и 25. Изменять путь следования также троллейбусы с номерами 1,8 и 13. Они будут ходить эти дни по Заводскому шоссе. Для водителей автомобилей объезд будет по соседним улицам, сообщает ЦарьГрад.

Напомним, что ограничение по проезду будет на Московском шоссе перед проспектом Масленникова. На этом участке должны установить реверсивный светофор. Водителям нужно быть внимательными, так как в городе многие улицы перекрываются из-за проверки коммунальных систем, либо причина в ремонте дорожного покрытия, пишет ПроГородСамара..