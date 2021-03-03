В Самаре резко снизился пассажиропоток в троллейбусах и трамваях

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В социальных сетях появилась информация о загруженности общественного транспорта в Самаре. Оказалось, что горожане стали значительно меньше ездить на трамваях и троллейбусах города.

Эти данные уже подтвердил Департамент транспорта. В таблицах, которые попали в интернет наглядно показано, что практически по всем маршрутам общественного транспорта Самары наблюдается резкое снижение пассажиропотока. В них приводится сравнение числа поездок февраля прошлого года и этого.

В среднем в общественном транспорте Самары количество пассажиров уменьшилось на 30%, а на некоторых маршрутах падение пассажиропотока произошло на целых 80%. Существенный прирост пассажиров есть только на одном маршруте.

Пока неизвестно, как такая ситуация может повлиять на транспортное сообщение города. По мнению экспертов, на пассажиропоток сильно повлияла пандемия коронавируса. На троллейбусах и трамваях стали меньше ездить пенсионеры, так как для людей старше 65 большую часть прошлого года действовала обязательная самоизоляция, пишет ПроГородСамара.