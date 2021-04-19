В Самаре растет популярность горных велосипедов

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С наступлением настоящего весеннего тепла россияне возвращаются к велопрогулкам. Кто-то покупает велосипед для того, чтобы поддерживать себя в форме, кто-то – для отдыха, а учитывая то, что на носу майские праздники, велосипед – отличный способ разнообразить свой отдых с друзьями и семьей.

Но по мнению экспертов, у россиян могут возникнуть проблемы с покупкой – из-за повышенного спроса и простоя некоторых заводов-производителей в 2020 году, этой весной в торговых точках наблюдается дефицит импортных марок. По данным Авито спрос на велосипеды на площадке вырос на 19% по сравнению с весной прошлого года. В среднем велосипеды на сайте можно купить за 7 500 рублей, они стали дороже на 15% по сравнению с прошлым годом. В Самаре этой весной спрос на велосипеды вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость транспортного средства в регионе составила 8 000 рублей, в прошлом году велосипеды продавали на 7% дешевле.

Самыми популярными на Авито этой весной оказались горные велосипеды, на которых можно легко преодолевать как обычные маршруты, так и бездорожье парковых и лесных зон – они заняли 41% от общего спроса в разделе. В Самаре на горные велосипеды пришлось 44% от общего спроса в регионе, за год такие модели стали на 23% востребованнее. Горные велосипеды на Авито в регионе продавали в среднем за 14 240 рублей, за год они прибавили в цене 10%.

Вторыми по востребованности велосипедами в этом году стали велосипеды для детей. В Самаре доля детских велосипедов в общем спросе в категории составила 34%, интересоваться их покупкой жители региона стали на 21% чаще. Приобрести велосипед для ребенка на Авито можно в среднем за 3 000 рублей, по средней стоимости прошлого года.

Простые в эксплуатации дорожные модели заняли третье место в рейтинге самых популярных видов велосипедов. Доля дорожных моделей в общем спросе на велосипеды на Авито в Самаре составила 17%. Купить такой велосипед можно в среднем за 12 000 рублей, за прошедший год средняя цена увеличилась на 20%.

Специализированные BMX пользуются популярностью у довольно узкого круга увлеченных людей, поэтому его доля в общем спросе в категории не такая большая, как у распространенных велосипедов - всего 4%. В Самаре доля BMX составляет 4% от общего спроса на велосипеды в регионе, такие модели продают в среднем за 12 490 рублей, что на 14% выше средней стоимости прошлого года.