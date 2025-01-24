В Самаре продлили время работы переправы до Рождественно

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В областной столице с пятницы, 24 января, изменилось расписание движения судов на воздушной подушке до Рождествено. Как сообщили в Самарском речном пассажирском пассажирском предприятии, время работы переправы увеличилось.

Первый рейс по маршруту «Самара — Рождествено» запланирован на 06:30, а последний отправится в путь в 19:00. Из Рождественно судно будет выходить в 06:45, а завершится переправа в 19:15.

Заход на «Проран» запланирован в 10:00 и в 15:00.

— Суда на воздушной подушке отправляются в рейс по их наполнению пассажирами, — сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

«Нептун» может увезти 14 человек, а «Славир» — шесть.

Кроме того, с нового года изменились тарифы на услуги СРПП:

полный тариф — 96 рублей за перевозку одного пассажира;

детский тариф — 48 рублей за перевозку одного пассажира.

— Тариф детский применяется для детей в возрасте от 5 лет до 10 лет (включительно) при предъявлении свидетельства о рождении ребёнка. Поездка для детей в возрасте не старше 5 лет — бесплатно при предъявлении свидетельства о рождении ребёнка и получении посадочного талона, — напомнили в пресс-службе компании, пишет 63.ру.