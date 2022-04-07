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В Самаре приводят в порядок подвагонное оборудование, салоны, кузова и станции

7 апреля 2022 16:25
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В самарском метрополитене работы в рамках месячника по благоустройству выполняются комплексно.

В Самаре приводят в порядок подвагонное оборудование, салоны, кузова и станции: в самарском метрополитене работы в рамках месячника по благоустройству выполняются комплексно.
 
В настоящее время в электродепо «Кировское» обслуживают 50 вагонов. Из них постоянно на линии 5 составов (20 вагонов) – в часы пик и 4 состава (16 вагонов) – в межпиковое время. На генеральную уборку целого поезда уходит около 9 часов, на дезинфекцию салонов – более 1,5 часа. 
 
Как правило, за дело берется пара мойщиков-уборщиков. Особенно следят за чистотой поручней, дверей, окон, диванов и других контактных поверхностей. Очищают и систему принудительной вентиляции вагонов, фильтры продувают. 
 
Вместе с тем, масштабные работы продолжаются и в боксах, оборудованных для внешней очистки. В период месячника предусмотрена и мойка механического подвагонного оборудования.
 
Не меньшее внимание уделяется содержанию станций – входных групп, платформ, лавок, поручней эскалаторов, переходов, вестибюлей, турникетных и кассовых зон.

 

Фото:   администрация Самары

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