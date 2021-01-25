В Самаре приняли решение не объединять маршруты автобусов №7 и №27

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Данное решение приняли по причине обращения жителей Зубчаниновки, где ходят эти автобусы

Ранее сообщалось о том, что льготные маршруты №7 и №27 в Самаре планируют объединить, потому что они дублируют движение друг друга. У каждого есть свое собственное расписание, которое не всегда получается синхронизировать по причине сложной дорожной обстановки.

Все возражения насчет объединения рассмотрены и учтены. Как сообщают в Департаменте транспорта города, автобусы продолжать работать по отдельно. Автобус №7 не будет отменен.

Между тем, изменения уже затронули автобусы №30 и №65. С 25 января №30 курсирует от Центрального автовокзала до завода “Экран”, заезжая при этом на Кабельную улицу, пишет ПроГородСамара.

Фото: Pixabay.com