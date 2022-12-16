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В Самаре появятся новые трамвайные маршруты

16 декабря 2022 11:32
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В Самаре появятся новые трамвайные маршруты

Список трамвайных маршрутов в Самаре могут пополнить еще несколько. Это станет возможным после введения в эксплуатацию правого рельсового поворота с улицы Ставропольской на Ново-Вокзальную.

— Основная задача этого поворота — увеличить количество вагонов, которые будут пускать до Ново-Садовой. И мы получим новый маршрут, привлекающий пассажиров из Кировского и Промышленного районов. Также этот поворот имеет определенные технические функции. Если будут какие-то поломки, нам будет удобнее дотащить трамвай до Северного трамвайного депо. Сейчас мы вынуждены делать крюк по Ташкентской и Ставропольской, Авроре. Соответственно, нарушается режим работы маршрутов, — рассказал директор «Трамвайно-троллейбусного управления» Михаил Ефремов.

По словам главы ТТУ, проект уже прошел положительную экспертизу. Он включает реконструкцию всего перекрестка и организацию автоматических поворотных стрелок. Однако это будет дорогостоящая реконструкция. Ее оценили в 216 миллионов рублей. Пока нет информации о том, из каких источников будут финансировать этот проект, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

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