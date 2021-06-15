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В Самаре полностью восстановили движение электротранспорта по проспекту Кирова.

— В 17:45 открыто движение троллейбусов от площади Кирова до завода «Экран» в оба направления, — сообщили представители городской администрации.

С пятницы, 11 июня, на участке от Заводского шоссе до улицы Ветлянской ремонтировали теплосеть. Из-за этого в городе изменили 2 трамвайных и 4 троллейбусных маршрута. Троллейбусы № 8, 12, 13, 18 пустили по проспекту Кирова — улице Победы — улице Калинина — улице Вольской, далее — по своим привычным маршрутам. Трамваи № 8 и 25 с 11 июня ходили по проспекту Кирова — улице Железной Дивизии до остановки «Юнгородок».

Ранее планировалось, что по обычной схеме транспорт будет ездить в районе Безымянской ТЭЦ с утра вторника, 15 июня. Работы на теплосети завершили раньше срока. Движение трамваев на участке возобновили днем в понедельник, сообщает 63.ру.