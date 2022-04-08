В Самаре по ул. Молодогвардейской будет временно ограничено движение транспорта

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Внимание! В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением мероприятия, посвященного Дню космонавтики, с 07:00 до 21:00 12 апреля 2022 года по ул. Молодогвардейской на участке от ул. Маяковского до ул. Полевой будет временно ограничено движение транспорта.



Также на вышеуказанном участке с 18:00 11 апреля 2022 года до 21:00 12 апреля 2022 года будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Просим горожан планировать свои маршруты следования заблаговременно.