В Самаре планируют штрафовать нерадивых перевозчиков

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В Самаре планируют ввести штрафные санкции для перевозчиков, которые обслуживают маршруты общественного транспорта. Речь идет о тех, кто получает субсидии из городского бюджета. Об этом говорится в проекте постановления администрации областной столицы.

Так, штрафы будут применять к тем предприятиям, которые за месяц выполнили менее 80 % регулярных рейсов по маршруту. Для ТТУ планка немного ниже - 70 %.



При этом регулярными считаются те рейсы, при выполнении которых отклонение от расписание составило не более 5 минут. Если задержка на маршруте была вызвана ДТП, перекрытием движения или сильными пробками (от 7 баллов), то штрафовать перевозчика не будут.



В случае увеличения интервала движения по иным причинам транспортные предприятия будет ждать наказание. Штраф за один день - 1600 рублей.



Если в течение месяца тот или иной маршрут отклонялся от расписания несколько раз, то эта сумма будет увеличена. Перевозчик должен будет оплатить штраф в течение 30 дней, в противном случае его ждет принудительное взыскание, пишет Сова.инфо.