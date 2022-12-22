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В Самаре планируют модернизировать трамвайные пути на проспекте Ленина

22 декабря 2022 12:55
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В Самаре планируют модернизировать трамвайные пути на проспекте Ленина

Власти Самары не отказались от планов по реализации масштабной программы реализации трамвайной инфраструктуры. Об этом стало известно во время заседания общественного совета при департаменте транспорта города.

— В 2020–2021 году специалисты «Росдорнии» разработали документы транспортного планирования Самарско-Тольяттинской агломерации, предусматривающих развитие этой отрасли. Мероприятия учли при подготовке «Стратегии социально-экономического развития Самары до 2025 года», — пояснили в мэрии города.

Одним из элементов является модернизация трамвайных линий от проспекта Ленина до Московского шоссе. Известно, что процедура займет пять лет. И представители Министерства транспорта Самарской области уже предварительно одобрили программу.

О планах по модернизации трамвайной инфраструктуры 63.RU рассказывал заместитель главы департамента транспорта города Юри Тапилин. Вот как он объяснил необходимость этого решения:

— У нас есть участки путей, на которых скорость движения трамваев ограничили до 5 км/ч. И там составы буквально ползут, но иначе проехать не получится, — пояснил Юрий Тапилин.

По его словам, решение этой проблемы может растянуться на 5 лет. По предварительным подсчетам, реализация проекта будет стоить почти миллиард рублей.

— Программу разбили на этапы, и по каждому году вполне реальная сумма. Например, первый год оценивается в 139 миллионов рублей. И один из участков, которые приведут в порядок, — Ново-Садовая от проспекта Ленина до Демократической. Ведь здесь проходят самые загруженные пассажирами маршруты. Но есть определенные сложности. Ведь на определенном этапе придется перекрывать движение. Следовательно, нужно будет пускать трамваи в объезд и компенсировать автобусами, — добавил замглавы дептранса.

Одним из возможных итогов модернизации может стать пересмотр схемы организации движения транспорта на Ново-Садовой. Возможно, в результате на этой улице останутся только трамваи.

— Пассажиров к ним будут доставлять автобусы, и пересесть на электротранспорт можно будет на «Солидарность Арене», у станции метро «Театральная» и на других остановках. Плюс думаем о внедрении пересадочного билета, чтобы вариант был привлекательным для пассажиров. При этом нужно согласовать расписание так, чтобы пассажирам после приезда на «Солидарность Арену» или «Театральную» не пришлось долго ждать трамвая, — рассказал чиновник.

Теги: Городской транспорт

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