В Самаре перекроют Волжский проспект

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Сегодня, 8 июля, с 08:00 в центре города ограничат движение транспорта. Будет перекрыта часть Волжского проспекта от улицы Осипенко до Полевой.

Такие ограничения связаны с ремонтными работами.



— Повреждение будут устранять на канализационной трубе. Она находится на глубине 7 метров. Для производства работ подготовят котлован большого диаметра. В этом месте коллектор имеет изгиб. Дополнительно будет смонтирован новый колодец, — сообщили представители «РКС-Самара».



Не только водителям придется изменить свой маршрут. В этом районе будет перекрыт и пешеходный переход. Также изменятся и маршруты общественного транспорта. Автобусы № 61, 247, 261 будут объезжать перекрытый участок по улицам Лесной, Осипенко, Ново-Садовой и Полевой, пишет 63.ру.