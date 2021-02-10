В Самаре перекроют еще один дублер Ново-Садовой

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В областной столице ограничат движение транспорта. Для проезда перекроют дублер улицы Ново-Садовой по нечетной стороне — от улицы Советской Армии до АЗС «Татнефть». Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта и автомобильных дорог.

По словам чиновников, причиной введения ограничений стали подготовительные работы по строительству двухуровневой развязки на пересечении Ново-Садовой с улицами Советской Армии и XXII Партсъезда.

— Ограничение начнет действовать 11 февраля. Дорога будет перекрыта до окончания работ, — уточнили в Минтрансе.

Сейчас также машинам нельзя ездить по дублеру, который расположен на четной стороне Ново-Садовой — от 6-й Радиальной до XXII Партсъезда, от дома № 180 до дома № 184. Там уже начались подготовительные работы по строительству развязки.

По проекту путепровод будет начинаться рядом с ДК «Современник» и заканчиваться после улицы XXII Партсъезда. Предполагается, что участок Ново-Садовой от Советской Армии до XXII Партсъезда поднимут вверх, пишет 63.ру.