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В Самаре перекроют дублер ул. Ново-Садовой от ул Гастелло до ул. Советской Армии

25 мая 2021 13:29
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В Самаре перекроют дублер ул. Ново-Садовой от ул Гастелло до ул. Советской Армии

В пятницу, 28 мая в Самаре начнут переключать инженерные коммуникации на улице Ново-Садовой в районе строительства новой транспортной развязки.

Из-за этого на 21 день будет перекрыт дублер ул. Ново-Садовой от ул Гастелло до ул. Советской Армии, нельзя будет проехать с ул. Гастелло на дорогу-дублер, рассказали в министерстве транспорта и автодорог Самарской области.

Двухуровневую транспортную развязку в районе "Современника" достроят лишь в 2023 году. Она будет шестиполосной. В рамках строительства уже в июне 2021 года половину улицы Ново-Садовой перекроют по направлению движения "из города" от АЗС "Татнефть" до ул. Гастелло, транспорт же пойдет по дороге-дублеру.

Затем работы переведут на вторую половину, а полностью основной створ Ново-Садовой на участке закроют в октябре. Движение будет организовано по двум дублерам с обеих сторон, при этом трамваям стройка не помешает, пишет Самру.ру.

Теги: благоустройство В центре внимания перекрытие дорог

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