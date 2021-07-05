В Самаре переименуют остановку «Улица Энтузиастов»

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Администрация Самары опубликовала проект постановления о планирующемся переименовании остановочного пункта для автобусов и трамваев «Ул. Энтузиастов» в «Самарский Дворец ветеранов».

Речь идет об остановке, расположенной в районе пересечения ул. Энтузиастов и ул. Аэродромной, недалеко от парка Победы. Дворец расположен рядом с этим парком.

В документе говорится о том, что данное решение приняла комиссия по присвоению наименований остановочным пунктам. Если постановление будет принято, оно может вступить в силу уже с 22 июля 2021 года - в реестр пассажирских перевозок будут внесены соответствующие изменения, пишет Самру.ру.