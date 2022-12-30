В Самаре переименовали остановку у телецентра

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В Самаре внесли изменения в реестр маршрутов общественного транспорта. Там появилась новая остановка на Московском шоссе.

— «Телецентр» заменить словами «Телецентр — Университет телекоммуникаций и информатики». В наименовании остановок «Телецентр, улица Потапова» заменить «Телецентр — Университет телекоммуникаций и информатики, улица Потапова», слова «улица Потапова, Телецентр» поменять на «улица Потапова, Телецентр — Университет телекоммуникаций и информатики», — говорится в постановлении администрации Самары.

О намерениях властей переименовать эту остановку стало известно еще месяц назад. К изменениям придется привыкать пассажирам следующих маршрутов: