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В Самаре переименовали остановку у телецентра

30 декабря 2022 12:49
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В Самаре переименовали остановку у телецентра

В Самаре внесли изменения в реестр маршрутов общественного транспорта. Там появилась новая остановка на Московском шоссе.

— «Телецентр» заменить словами «Телецентр — Университет телекоммуникаций и информатики». В наименовании остановок «Телецентр, улица Потапова» заменить «Телецентр — Университет телекоммуникаций и информатики, улица Потапова», слова «улица Потапова, Телецентр» поменять на «улица Потапова, Телецентр — Университет телекоммуникаций и информатики», — говорится в постановлении администрации Самары.

О намерениях властей переименовать эту остановку стало известно еще месяц назад. К изменениям придется привыкать пассажирам следующих маршрутов:

  • автобус № 1;
  • маршрутка № 4;
  • маршрутка № 21м;
  • автобус № 23;
  • автобус № 30;
  • автобус № 37;
  • автобус № 47;
  • автобус № 67;
  • троллейбус № 4;
  • троллейбус № 12;
  • троллейбус № 17;
  • троллейбус № 19;
  • троллейбус № 20, пишет 63.ру.
Теги: Городской транспорт

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