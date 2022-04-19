В Самаре озвучили дату начала дачных перевозок

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Дачные автобусы начнут курсировать в Самаре с 2 мая. Об этом 63.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Расписание уже подготовили. При этом пробных рейсов не будет.

— Автобусы будут отправлять в рейсы по будням, в выходные и праздничные дни, — следует из постановления мэрии.

О повышении стоимости проезда на дачных маршрутах власти пока не сообщали. В 2021 году она составляла 2,14 рубля за 1 километр пути. Хотя в этом году подорожал проезд на всем муниципальном общественном транспорте. Кроме того, областные власти предложили ввести доплаты перевозчикам за дачные маршруты.