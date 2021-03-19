В Самаре отменят автобус №59а

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В Самаре собираются отменить автобус № 59а, курсирующий по маршруту «15а микрорайон - пост ГАИ». Это кольцевой маршрут по пр. Карла Маркса, Ракитовскому шоссе, ул. Магистральной, Зубчаниновскому шоссе, ул. А. Невского.

Согласно заключению об оценке регулирующего воздействия, автобус хотят отменить по заявлению перевозчика из-за того, что на линии слишком низкий пассажиропоток. Также отмечается, что маршрут № 59а дублируется другим общественным транспортом. Рабочая группа департамента транспорта приняла решение о целесообразности отмены.

Пока постановление о внесении изменений в реестр не подписано, пишет Самру.ру.