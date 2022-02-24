В Самаре отменили рейсы на юг России

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В самарском аэропорту отменили вылеты в несколько городов России. Причиной стало решение Росавиации.

Ведомство ограничило полеты в аэропорты 12 городов России из-за обострения ситуации вокруг Украины. Мера — временная, и будет действовать до 03:45 МСК 2 марта.

Ограничения коснулись Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.

— Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети, — говорится в сообщении Росавиации.

Согласно данным онлайн-табло самарского аэропорта Курумоч, отменены рейсы в Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону, но не все. Например, всё еще остаются в расписании вылеты самолетов в Сочи, назначенные на 13:05 и 22:10 25 февраля, и Симферополь (08:00 25 февраля). Однако, вероятнее всего, и их скоро отменят, пишет 63.ру.

Утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.