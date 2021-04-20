В Самаре открывается грузопассажирская переправа в село Рождествено.

Со вторника 20 апреля между Самарой и селом Рождествено начинает курсировать паром. В Самаре он будет отходить от Октябрьского спуска.
Переправа осуществляется каждый день. 20 апреля он совершит два рейса в каждую сторону (в 8:00 и 18:00 из Самары, в 6:00 и 16:30 из Рождествено), но уже со среды 21 апреля рейсов на линии станет больше.
Также уже известно, сколько придется заплатить за проезд на пароме Самара - Рождествено в навигацию 2021 года и перевозку транспортных средств, пишет Самру.ру.
Стоимость провоза велосипеда указана без учета билета для самого велосипедиста. Однако стоимость провоза автомобиля учитывает и плату за проезд водителя.
При предъявлении удостоверения участников, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также героев России и СССР проезд для пассажира бесплатный.
Социальные проездные билеты на пароме не действуют.
На грузовой переправе действуют ограничения по максимальной массе - не более 18 тонн (масса автомобиля + масса перевозимого груза).
Расписание парома Самара - Рождествено
с 21 апреля 2021 года
|Октябрьский спуск
|Рождествено
|Отправление
|Отправление
|08-00
11-00
14-00
18-00
20-00 (только по пятницам и воскресеньям)
|06-00
09-30
12-30
16-30
19-00 (только по пятницам и воскресеньям)
Тарифы на пароме Самара - Рождествено на 2021 год
|Единица измерения
|Цена за единицу, руб.
|Взрослый на пароме «Окский-35»
|Пасс/мест
|100.00
|Детский на пароме «Окский-35»
|шт.
|50.00
|Велосипед
|шт.
|130.00
|Мопед
|шт.
|240.00
|Мотоцикл
|шт.
|340.00
|Мотоцикл с коляской/ квадроцикл
|шт.
|400.00
|Отечественные и импортные малогабаритные автомобили типа ДЭУ МАТИЗ, «ОКА» длина авто до 3,8 м.
|шт.
|485.00
|Легковые авто российского и импортного производства типа «ВАЗ», «ВОЛГА» (нива 2121)длина 3,8-4,8 м.
|шт.
|580.00
|Внедорожники импортного и Российского производства,кроссоверы пикапы , Нива Шеврале, Нива 2131, ВИС и аналогичные. Длина авто от 4,0-4,8 м.
|шт.
|735.00
|Внедорожники длина авто более 4,8м
|шт.
|900.00
|Фургоны бортовые УАЗ 452-ой модели «ГАЗЕЛЬ», «РАФ», «БАРГУЗИН» микроавтобус и аналогич гр/п до 1,5т.длина от 5,5 до 6,5м.
|шт
|1000.00
|Газель длиннобазовая и аналогич гр/п 1,5т. Длина от5,5-6,5м.
|1100.00
|ГАЗЕЛЬ гр/п 1,5 т, длина более-6,5 м.
|шт.
|2300.00
|Грузовые автомобили «ЗИЛ»,«ГАЗ»,ГАЗЕЛЬ «ВАЛДАЙ» и аналогичные г/п до 5 тонн,тракторы «ЮМЗ» , «МТЗ»,
|шт.
|2550.00
|Грузов авто «КАМАЗ», «МАЗ». «Урал» ЗИЛ-131-133 и импортн аналогич гр/п от 5 до 12т длина до 9,5м.
|3900.00
|Грузов авто гр/п от 1,5 до 5т длина более 7м
|3150.00
|Прицеп для легковых авто длина с приц.устройств. до 5 м.
|шт.
|470.00
|Прицеп для катеров яхт и т. д.,длина с прицеп устройст более 5м.
|1100.00
|Тракторы «К-700», «Т-150» и аналогичные
|3470.00
|Пассажирский автобус «ЛИАЗ», «ПАЗ» и аналогичные длина от 6.5 м. до 9.5м.
|шт.
|3050.00
|Грузовые автомобили «КАМАЗ» полуприцеп, «МАЗ» полуприцеп и аналогичные с полуприцепом
|шт.
|6300.00
|Грузовой прицеп
|шт.
|3000.00
|Спец.машины, автокран,автомобиль с буровой установкой,автомобиль с манипулятором, АГП,дорожно строительные и ремонтные автомобили,(грузовые автомобили Камаз ,МАЗ,пассажирские автобусы и аналогичные длина более 9.5м)
|шт.
|4700.00
|Миксер
|4400.00
|Эвакуатор и спец.машины на базе Газель и аналогичные
|шт.
|2200.00
|Тонна перевозимого груза
|тонна
|140.00
|Провоз багажа,грузов
|шт.
|85.00