В Самаре открывается грузопассажирская переправа в село Рождествено.

126

Со вторника 20 апреля между Самарой и селом Рождествено начинает курсировать паром. В Самаре он будет отходить от Октябрьского спуска.

Переправа осуществляется каждый день. 20 апреля он совершит два рейса в каждую сторону (в 8:00 и 18:00 из Самары, в 6:00 и 16:30 из Рождествено), но уже со среды 21 апреля рейсов на линии станет больше.

Также уже известно, сколько придется заплатить за проезд на пароме Самара - Рождествено в навигацию 2021 года и перевозку транспортных средств, пишет Самру.ру.

Стоимость провоза велосипеда указана без учета билета для самого велосипедиста. Однако стоимость провоза автомобиля учитывает и плату за проезд водителя.

При предъявлении удостоверения участников, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также героев России и СССР проезд для пассажира бесплатный.

Социальные проездные билеты на пароме не действуют.

На грузовой переправе действуют ограничения по максимальной массе - не более 18 тонн (масса автомобиля + масса перевозимого груза).

Расписание парома Самара - Рождествено

с 21 апреля 2021 года

Октябрьский спуск Рождествено Отправление Отправление 08-00

11-00

14-00

18-00

20-00 (только по пятницам и воскресеньям) 06-00

09-30

12-30

16-30

19-00 (только по пятницам и воскресеньям)

Тарифы на пароме Самара - Рождествено на 2021 год