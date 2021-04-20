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В Самаре открывается грузопассажирская переправа в село Рождествено

20 апреля 2021 10:32
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В Самаре открывается грузопассажирская переправа в село Рождествено.

Со вторника 20 апреля между Самарой и селом Рождествено начинает курсировать паром. В Самаре он будет отходить от Октябрьского спуска.

Переправа осуществляется каждый день. 20 апреля он совершит два рейса в каждую сторону (в 8:00 и 18:00 из Самары, в 6:00 и 16:30 из Рождествено), но уже со среды 21 апреля рейсов на линии станет больше.

Также уже известно, сколько придется заплатить за проезд на пароме Самара - Рождествено в навигацию 2021 года и перевозку транспортных средств, пишет Самру.ру.

Стоимость провоза велосипеда указана без учета билета для самого велосипедиста. Однако стоимость провоза автомобиля учитывает и плату за проезд водителя.

При предъявлении удостоверения участников, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также героев России и СССР проезд для пассажира бесплатный.

Социальные проездные билеты на пароме не действуют.

На грузовой переправе действуют ограничения по максимальной массе - не более 18 тонн (масса автомобиля + масса перевозимого груза).

 

Расписание парома Самара - Рождествено
с 21 апреля 2021 года

Октябрьский спуск Рождествено
Отправление Отправление
08-00
11-00
14-00
18-00
20-00 (только по пятницам и воскресеньям)		 06-00
09-30
12-30
16-30
19-00 (только по пятницам и воскресеньям)

Тарифы на пароме Самара - Рождествено на 2021 год

  Единица измерения Цена за единицу, руб.
Взрослый на пароме «Окский-35» Пасс/мест 100.00
Детский на пароме «Окский-35» шт. 50.00
Велосипед шт. 130.00
Мопед шт. 240.00
Мотоцикл шт. 340.00
Мотоцикл с коляской/ квадроцикл шт. 400.00
Отечественные и импортные малогабаритные автомобили типа ДЭУ МАТИЗ, «ОКА» длина авто до 3,8 м. шт. 485.00
Легковые авто российского и импортного производства типа «ВАЗ», «ВОЛГА» (нива 2121)длина 3,8-4,8 м. шт. 580.00
Внедорожники импортного и Российского производства,кроссоверы пикапы , Нива Шеврале, Нива 2131, ВИС и аналогичные. Длина авто от 4,0-4,8 м. шт. 735.00
Внедорожники длина авто более 4,8м шт. 900.00
Фургоны бортовые УАЗ 452-ой модели «ГАЗЕЛЬ», «РАФ», «БАРГУЗИН» микроавтобус и аналогич гр/п до 1,5т.длина от 5,5 до 6,5м. шт 1000.00
Газель длиннобазовая и аналогич гр/п 1,5т. Длина от5,5-6,5м.   1100.00
ГАЗЕЛЬ  гр/п 1,5 т, длина более-6,5 м. шт. 2300.00
Грузовые автомобили «ЗИЛ»,«ГАЗ»,ГАЗЕЛЬ «ВАЛДАЙ» и аналогичные г/п до 5 тонн,тракторы «ЮМЗ» , «МТЗ», шт. 2550.00
Грузов авто «КАМАЗ», «МАЗ». «Урал» ЗИЛ-131-133 и импортн аналогич гр/п от 5 до 12т длина до 9,5м.   3900.00
Грузов авто гр/п от 1,5 до 5т длина более 7м   3150.00
Прицеп для легковых авто длина с приц.устройств. до 5 м. шт. 470.00
Прицеп для катеров яхт и т. д.,длина с прицеп устройст более 5м.   1100.00
Тракторы «К-700», «Т-150» и аналогичные   3470.00
Пассажирский автобус «ЛИАЗ», «ПАЗ» и аналогичные длина от 6.5 м. до 9.5м. шт. 3050.00
Грузовые автомобили «КАМАЗ» полуприцеп, «МАЗ» полуприцеп и аналогичные с полуприцепом шт. 6300.00
Грузовой прицеп шт. 3000.00
Спец.машины, автокран,автомобиль с буровой установкой,автомобиль с манипулятором, АГП,дорожно строительные и ремонтные автомобили,(грузовые автомобили Камаз ,МАЗ,пассажирские автобусы и аналогичные длина более 9.5м) шт. 4700.00
Миксер   4400.00
Эвакуатор и спец.машины на базе Газель и аналогичные шт. 2200.00
Тонна перевозимого груза тонна 140.00
Провоз багажа,грузов шт. 85.00
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