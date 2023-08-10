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В Самаре открыли движение по ул. Мира в Крутых Ключах

10 августа 2023 19:33
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В Самаре открыли движение по ул. Мира в Крутых Ключах

9 августа была открыта новая проезжая часть на территории Красноглинского района Самары. Речь идет об улице Мира в Крутых Ключах.

Пока чиновники запустили движение по ней в пробном режиме. Эта часть пути вошла в шестой этап возведения Северного шоссе. 440 метров дороги соединили федеральную трассу и бульвар Финютина.

Это дает удобный доступ к микрорайону Крутые Ключи и облегчает транспортное сообщение между различными частями города. Движение по проезжей части осуществляется по четырем полосам, пишет Царьград.

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